Galatasaray'da 4 isim PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mostafa Mohamed PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yapılan toplantı sonrası PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Galatasaray Kulübü 'talimatlara aykırı hareket' ve kulüp sosyal medya hesaplarından 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' yapıldığı için, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ile yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay da 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi. Futbolcu Mustafa Muhammed ise 'kural dışı hareketi' nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

TFF tarafından yazılı olarak açıklanan disiplin sevklerinin bir kısmı şu şekilde:

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu KEVIN ANTONIO J. MIRALLAS Y CASTILLO'nun 02.03.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca ve kulüp sosyal medya hesabından yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ABDURRAHİM ALBAYRAK'ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi YUSUF GÜNAY'ın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MOSTAFA MOHAMED AHMED ABDALLA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 04.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)