Galatasaray'da büyük eleştiriler alan Diagne, Premier Lig'de hava topu istatistiğinde zirveye çıktı - Son Dakika

Galatasaray'da büyük eleştiriler alan Diagne, Premier Lig'de hava topu istatistiğinde zirveye çıktı

18.02.2021 10:05
Galatasaray'da büyük eleştiriler alan Diagne, Premier Lig'de hava topu istatistiğinde zirveye çıktı, System.String[]

Galatasaray'dan Spor Toto Süper Lig'in devre arasında ayrılıp Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralık olarak giden Mbaye Diagne gösterdiği performansla İngiltere'de büyük övgü aldı. Senegalli golcü, Manchester United maçındaki istatistiğiyle İngiltere'de zirvenin sahibi oldu.

Galatasaray'da oynadığı dönemde sık sık eleştirilen Senegalli golcü İngiltere'de gösterdiği performansla övgü alıyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla sabırları taşıran Diagne, ligin devre arasında WBA'ya kiralanmıştı.

MANCHESTER UNITED'A ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA DARBE VURDU

Premier Lig'de son olarak Manchester United karşılaşmasına damga vuran Diagne, takımın en iyilerinden biri olarak öne çıkmıştı.

1-1 biten ve Manchester United'ın şampiyonluk yarışında büyük yara almasını sağlayan karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Diagne, maçtan sonra İngiltere'de futbol gündeminin bir numaralı ismi haline geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Tottenham'a karşı da iyi bir performans sergileyerek iki gol atan Senegalli golcünün golleri ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Manchester United karşısında beklenen patlamayı yapan Diagne, gol siftahını gerçekleştirdi.

HAVA TOPUNDA ZİRVEDE

Diagne'nin maçtan sonra ortaya çıkan istatistiği çok konuşuldu. West Bromwich Albion'da forma giyen futbolcu, tam 9 hava topu mücadelesi kazanarak 24. haftanın zirvesinde yer aldı.

Galatasaray'da büyük eleştiriler alan Diagne, Premier Lig'de hava topu istatistiğinde zirveye çıktı

Manchester United, Premier Lig, Galatasaray, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da büyük eleştiriler alan Diagne, Premier Lig'de hava topu istatistiğinde zirveye çıktı - Son Dakika Spor


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