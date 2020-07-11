Galatasaray'da Falcao ve Lemina, Ankara'da yok

Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılarda, golcü Radamel Falcao ve Mario Lemina, kadroya dahil edilmedi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürat çalışmalarıyla başlayan antrenmanda daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, sınırlı alanda pas çalışmaları yaptı. Taktik çalışmalarla devam eden idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızlılar, bugün saat 16.00'da Başkent'e giderek kampa girecek.