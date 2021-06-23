Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu

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Sabah'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray'da yönetimdeki isimler kulüp içinde alacağı roller belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılı kulüpte, Fatih Terim futbolda tek yetkili olacak ve yalnızca Burak Elmas'a bağlı çalışacak.

GÖREV DAĞILIMLARI BELLİ OLDU

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver