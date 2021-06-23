Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu

Sabah'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray'da yönetimdeki isimler kulüp içinde alacağı roller belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılı kulüpte, Fatih Terim futbolda tek yetkili olacak ve yalnızca Burak Elmas'a bağlı çalışacak.
Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
Başkan: Burak Elmas
İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir
Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık
Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü
Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu
Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver
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