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Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu - Son Dakika

Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu

23.06.2021 17:15

Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu. Sarı-kırmızılılarda, İkinci Başkan görevini Ali Polat Bengiserp üstlenirken, Rezan Epözdemir ile Bilkem Ardakoç Kanık ise başkan yardımcısı oldu. Kulüpte, Futbol Şube Sorumlusu görevinin olmayacağı belirtilirken, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in futbolda tek yetkili olacağı ve doğrudan başkan Burak Elmas'a bağlı çalışacağı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Başkan Burak Elmas yönetimindeki Galatasaray'da yönetimdeki isimler kulüp içinde alacağı roller belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılı kulüpte, Fatih Terim futbolda tek yetkili olacak ve yalnızca Burak Elmas'a bağlı çalışacak.

GÖREV DAĞILIMLARI BELLİ OLDU

Galatasaray Spor Kulübü'nde 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı neticesinde görevi devralan 90'ıncı yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:

Başkan: Burak Elmas

İkinci Başkan: Ali Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Rezan Epözdemir

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Şükrü Köksal Ünlü

Muhasip Üye: Burçak Emre Zorlu

Yönetim Kurulu Sözcüsü: Mehmet Remzi Sanver

Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu

Burak Elmas, Fatih Terim, Galatasaray, Ali Polat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu - Son Dakika Spor


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