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Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

17.02.2022 17:09

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 3 grup halinde top kapma, pas ve geçiş oyunu uygulamaları yaptı. Bu bölümde kaleciler farklı alanda takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Göztepe maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

Antrenmana sakatlıkları devam eden kaleci Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan katılmadı.

Öte yandan sarı-kırmızılıların antrenmanını Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da izledi.

Galatasaray, Göztepe karşılaşması hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Oğuzhan Ort-İHA)

Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Göztepe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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