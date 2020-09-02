Galatasaray'da hazırlıklar devam etti
Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik varyasyonlar ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı kırmızılı takım, yarın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele saat 17.00'de başlayacak.
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