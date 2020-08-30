Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde bölgesel ve takım halinde taktik oyunlar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli isimlerinden Adem Büyük'ün antrenman öncesinde doğum günü kutlandı.

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