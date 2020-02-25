Galatasaray'da Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe esprisi - Son Dakika
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Galatasaray'da Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe esprisi

6 saat önce

Fenerbahçe maçının kahramanlarından olan Henry Onyekuru birçok pozisyona girdikten sonra uzatmada galibiyeti tescilleyen golü attı.

Galatasaray'da Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe esprisi, System.String[]

Fenerbahçe maçının kahramanlarından olan Henry Onyekuru birçok pozisyona girdikten sonra uzatmada galibiyeti tescilleyen golü attı.


Büyük sevinç yaşayan Onyekuru saha içinde hocası Fatih Terim'le selfie çekilirken, soyunma odasında da takım arkadaşlarından gelen tebrikleri kabul etti.


Muslera ve Ömer Bayram başta olmak üzere sarı-kırmızılı futbolcular, geçen sezon da Kadıköy'de gol atan Onyekuru'ya "Bu statta gol atmayı çok seviyorsun" diyerek takıldılar.


Henry Onyekuru, Ocak ayında Monaco takımından 6 aylığına kiralandı. Galatasaray forması ile 4 Süper Lig maçına çıkan Onyekuru, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. (Sabah)

Henry Onyekuru, Fatih Terim, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:06 
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