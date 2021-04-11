Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken, antrenmanda çarpışan Falcao ve Kerem Aktürkoğlu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda bir pozisyonda kafa kafaya çarpışma yaşayan Kerem Aktürkoğlu ve Radamel Falcao, çalışmayı tamamlayamadı. İki oyuncu da gerekli tetkikleri yapılmak üzere hastaneye sevk edildi.

Ligin 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan maçta aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyuna devam edemeyen DeAndre Yedlin'in yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, kanama ve ödem tespit edildi.

Oyuncunun tedavisine başlandı.

Martin Linnes ve Arda Turan ise günü tedaviyle geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin idmanında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak geçirdi.

Diğer oyuncular ise gruplar halinde 5'e 2 pas oyununun ardından pas çalışması üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, ana bölümde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına 13 Nisan Salı günü devam edecek.