Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladı
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Galatasaray'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladı

6 saat önce

Galatasaray Spor Kulübü Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı.

Galatasaray'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladı, System.String[]

Galatasaray Spor Kulübü Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek, eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden ise 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Dilek Kutlu ve Özgür Savaş Özüdoğru yer aldı.

Vefat eden divan üyeleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan olağan divan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle:

1. Ekim ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

3. 14 Kasım 2018 tarihli divan toplantısında sunumu yapılan tüzük tadil çalışmasının tekrar görüşülüp, divan üyelerinin onayına sunulması,

4. Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,

5. Kapanış.


Galatasaray Spor Kulübü, Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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