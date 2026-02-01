Galatasaray'da Kayserispor Maçı İçin 4 Değişiklik! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'da Kayserispor Maçı İçin 4 Değişiklik!

Galatasaray\'da Kayserispor Maçı İçin 4 Değişiklik!
01.02.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Buruk, Kayserispor maçında 4 değişiklik yaptı; yeni transfer Noa Lang 11'de yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Manchester City maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında 2'si zorunlu, 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Manchester City maçının 11'ine göre Kayseri ekibi karşısında 2'si zorunlu toplam 4 değişiklik yaptı. Buruk; Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Eren Elmalı, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Noa Lang'a görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay'ın dışında Barış Alper Yılmaz da sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almadı. Yusuf Demir ise teknik heyet kararıyla kadroda değil.

Yeni transferlerden Lang 11'de, Asprilla yedek

Galatasaray'ın yeni transferleri Hollandalı futbolcu Noa Lang ile Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla, ilk kez Kayserispor maçının kadrosunda yer aldı. Müsabakada Lang 11'de görev alırken, Asprilla ise yedek kulübesinde bekledi.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile başladı.

Yedeklerde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş ve Wilfried Singo bekledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Manchester City maçında Tijjani Reijnders ile girdiği ikili mücadelede kafasından sakatlık yaşayan Davinson Sanchez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kafası sargılı bir şekilde maça devam etmişti. Sanchez, Kayserispor karşılaşmasına da kafası sargılı ve özel bantla sahaya çıktı.

Barış Manço unutulmadı

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada 1 Şubat 1999 tarihinde vefat eden sanatçı Barış Manço unutulmadı. Stadyumda bulunan barkovizyonlardan Barış Manço'nun fotoğrafları gösterilirken ayrıca hoparlörden de Manço'nun şarkıları çalındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Barış Alper Yılmaz, Teknik Direktör, Kayserispor, Galatasaray, Barış Manço, Manchester, Okan Buruk, Etkinlik, Futbol, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Kayserispor Maçı İçin 4 Değişiklik! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

20:59
Galatasaray’a yıldız isminden kötü haber
Galatasaray'a yıldız isminden kötü haber
20:35
Gülben Ergen’den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
Gülben Ergen'den Epstein çağrısı: Dosyadaki Türkler açıklansın
19:25
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
Gökyüzünde skandal: American Airlines uçağını tuvalet suyu bastı
18:58
Canlı anlatım: RAMS Park’ta goller üst üste
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 21:34:05. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Kayserispor Maçı İçin 4 Değişiklik! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.