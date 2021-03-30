Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray , Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda pazar günkü antrenman esnasında adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu 'nun, sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi.

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