Galatasaray'da Marcao 11'de

Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
, yeni transfer Brezilyalı stoper Marcao'ya MKE Ankaragücü
maçında 11'de görev verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında MKE Ankragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da devre arası transfer edilen oyuncular kadroda yer aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'ya 11'de şans verirken, Emre Taşdemir
ise yedeklerde yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibi karşısında Muslera
, Mariano, Maicon
, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Belhanda
ve Sinan Gümüş
11'i ile 3 puan arayacak.
Yedeklerde ise İsmail, Ahmet, Selçuk
, Donk, Ömer, Emre, Yunus, Gökay, Celil ve Muğdat bulunuyor. - İSTANBUL