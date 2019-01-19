Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Marcao 11'de

Galatasaray'da Marcao 11'de

1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Brezilyalı stoper Marcao'ya MKE Ankaragücü maçında 11'de görev verdi.

Galatasaray'da Marcao 11'de, System.String[]
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Brezilyalı stoper Marcao'ya MKE Ankaragücü maçında 11'de görev verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında MKE Ankragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da devre arası transfer edilen oyuncular kadroda yer aldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'ya 11'de şans verirken, Emre Taşdemir ise yedeklerde yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Başkent ekibi karşısında Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Belhanda ve Sinan Gümüş 11'i ile 3 puan arayacak.

Yedeklerde ise İsmail, Ahmet, Selçuk, Donk, Ömer, Emre, Yunus, Gökay, Celil ve Muğdat bulunuyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:28 Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Fatih Terim, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Bafetimbi Gomis'ten Sarı-Kırmızılı Takıma Destek Mesajı Galatasaray, Ankaragücü'nü Konuk Ediyor! Maçta Üçüncü Gol Geldi

Galatasaraylı Taraftarlar, Abdurrahim Albayrak'a "Transfer Nerede?" Diyerek Tepki Gösterdi Ankaragücü Maçında Sarı Kart Gören Belhanda, Göztepe Maçında Cezalı Duruma Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:40:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Marcao 11'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]