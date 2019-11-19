Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Mbaye Diagne sürprizi! Geri dönecek mi?
Son Dakika Spor Galatasaray'da Mbaye Diagne sürprizi! Geri dönecek mi? - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Mbaye Diagne sürprizi! Geri dönecek mi?

6 saat önce

Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi yaşanıyor.

Galatasaray'da Mbaye Diagne sürprizi! Geri dönecek mi?, System.String[]

Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi yaşanıyor. Kiralık olarak Club Brugge'da forma giyen Senegalli forvet oyuncusunun sezon bitmeden Galatasaray'a döneceği ileri sürüldü.


Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan teknik direktör Fuat Çapa, Mbaye Diagne ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.


Fuat Çapa, "Şu anda Belçika'dayım ve Club Brugge maçlarını takip ediyorum. Diagne, Club Brugge'de iyi bir dönem geçirmiyor. Diage'nin performansından hem taraftar hem de teknik heyet memnun değil. Diagne ocak ayında Galatasaray'a geri dönecek" diye konuştu.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:01 
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