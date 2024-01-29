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Galatasaray'da Muslera depremi! Durumu maç saatinde netlik kazanacak - Son Dakika
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Galatasaray'da Muslera depremi! Durumu maç saatinde netlik kazanacak

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, gribal enfeksiyon geçirdi. Muslera'nın Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Bu sezon 33 maçta oynayan Muslera, 13 maçta kalesini gole kapattı.

29.01.2024 - 17:41,  Güncelleme: 17:45
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Trendyol Süper Lig'de Galatasatasaray, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. RAMS Park'ta 20.00'de başlayacak maç öncesi Fernando Muslera gelişmesi yaşandı.

MESLERA GRİBAL ENFEKSYON GEÇİRDİ

Tecrübeli file bekçisi gribal enfeksiyon geçirdi. Muslera'nın Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Muslera bu sezon sadece Fatih Karagümrük maçında kart cezası nedeniyle yer almadı. Muslera bu sezon toplam 33 maçta oynadı ve 13 maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray'da Muslera depremi! Durumu maç saatinde belli olacak
Galatasaray\'da Muslera depremi! Durumu maç saatinde netlik kazanacak
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor Futbol
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Son Dakika Spor Futbol Galatasaray'da Muslera depremi! Durumu maç saatinde netlik kazanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera depremi! Durumu maç saatinde netlik kazanacak - Son Dakika
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