Galatasaray'da Nagatomo ülkesine dönüyor

Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek olan ve devre arasında adı TFF listesinden çıkarılan Yuto Nagatomo, kontrat bitiminde ülkesi Japonya'ya dönecek.



34 yaşındaki futbolcunun birkaç yıl daha aktif futbol oynadıktan sonra kariyerini farklı bir şekilde sürdüreceği öğrenildi. (Fanatik)



