SPOR Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı, basına kapalı olarak başladı - Son Dakika
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SPOR Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı, basına kapalı olarak başladı

26.03.2022 10:47

Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı, basına kapalı olarak başladıKaan ÜLKER - Serhan TÜRK / - Galatasaray Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı, basına kapalı olarak başladı.

Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı, basına kapalı olarak başladı

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ - Galatasaray Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı, basına kapalı olarak başladı.

Galatasaray Kulübü, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Önemli toplantıda genel kurul divan başkanlığına ise Metin Sinan Aslan seçildi. Toplantıda mali ve idari ibra oylamasının nasıl yapılacağı görüşülürken; toplantıda Mustafa Cengiz dönemi ayrı, Burak Elmas dönemi ayrı ayrı oylanacak.

Öte yandan Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, olağan genel kurul toplantısındaki konuşmasına basın mensuplarının salona alınmaması ile ilgili başladı. Basın mensuplarının kenara atılmaması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Yağmur, çamur demeden bizi her yerde takip eden basın mensupları keşke burada olsaydı. Yarın öbürgün kulübün sponsorluk anlaşmaları olacak. O zaman da basın mensuplarına ihtiyaç olacak. Keşke başkanım Burak Elmas başka bir karar alsaydı" ifadelerini kullandı.

SPOR Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı, basına kapalı olarak başladı
SPOR Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı, basına kapalı olarak başladı
SPOR Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı, basına kapalı olarak başladı
SPOR Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı, basına kapalı olarak başladı

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Galatasaray'da olağan genel kurul toplantısı, basına kapalı olarak başladı - Son Dakika


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