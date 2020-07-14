Galatasaray'da transfer operasyonu: 10 isim yolcu - Son Dakika

Galatasaray'da transfer operasyonu: 10 isim yolcu

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray'da yaşanan başarısızlığın faturası sezon sonunda kesilecek.

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - G. Saray'da yaşanan başarısızlığın faturası sezon sonunda kesilecek. Ligde galibiyete hasret kalan ve tam 8 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim büyük bir revizyon yapacak. 1-0 kaybedilen Ankaragücü karşılaşması sonrası, "Belki de yeniden onarmak için tamir etmek için Rabbim, bize mesaj veriyor" diyerek kadroda değişim yapacağının sinyallerini veren tecrübeli çalıştırıcı, radikal kararlar aldı. G.Saray'da sezon bitimiyle birlikte en az 10 futbolcu ile yollar ayrılacak.

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3'ünün maliyeti 15 milyon euro


Önce Şampiyonlar Ligi, sonrasında Avrupa Ligi biletinin kaçması nedeniyle maliyeti yüksek olan yıldızlara birer birer veda edilecek. Sarı kırmızılı kulübe yıllık maliyeti 15 milyon Euro'nun üzerinde olan Falcao, Belhanda ve Feghouli'ye teşekkür edilerek 3 isim için gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek. Belhanda'nın 4-5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan kulüplerine transferine kesin gözle bakılırken, Falcao ve Feghouli ile de yola devam edilmeyecek.


Mariano'nun yerine Omar


Sakatlığı nedeniyle 16 maç kaçıran ve maliyet-performans kriterinde sınıfta kalan Lemina ile birlikte Seri ile de yeni sezonda devam edilmeyecek. Ayrıca takımdaki birçok eksiğe rağmen düşük performansları nedeniyle formayı alamayan ve rekabete ortak olamayan Jimmy Durmaz, Şener, Ahmet Çalık, Sekidika gibi isimler de değişimden nasibini alacak. Sözleşmesi biten Mariano'ya da kazanılan 2 şampiyonlukta sağladığı katkılardan ötürü teşekkür edilip, sağ beke Omar Elabdoulleai monte edilecek.


Hem genç hem yerli alınacak


2 yıldır üst üste yer aldığı Devler Ligi'ne katılamayacağı için gelirlerdeki düşüşü ve yabancı sayısındaki azalmayı göz önünde bulunduracak olan yönetim, transferde genç ve yerli oyunculara ağırlık verecek. Alt yapıdan Emin Bayram'ın ardından Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş, A takım kadrosuna dahil edilecek. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun transferi sonrası özellikle gurbetçi takviyelerine ağırlık verilecek.


G.SARAY'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI


Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz dün yine mesai başındaydı. Cengiz, dün tüm kurulların katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı için salonda bulunamayan yönetim kurulu ve diğer kurulların üyeleri, görüşmeye dijital ortamdan dahil oldu. Toplantıda kurul üyeleriyle kulübün güncel meseleleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.


Ali Naci, Saray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 07:46 

Son Dakika Spor Galatasaray'da transfer operasyonu: 10 isim yolcu - Son Dakika Spor
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