Galatasaray'da Volkan Babacan zirvesi! Göksel Gümüşdağ ile...



Galatasaray'da Muslera'nın sakatlanması ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sarı kırmızılıları transfer için harekete geçirdi.



Yedek kaleci Okan Kocuk'un performansından memnun kalmayan teknik ekibin, yönetime Volkan Babacan ismini verdiği öğrenildi.



Başakşehir'de Mert Günok'un arkasında kalan Volkan Babacan için harekete geçen Aslan'da yönetim hamlesini yapmaya hazırlanıyor.



Başkan Göksel Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirecek olan yönetim, Başakşehir'in patronundan milli kaleciyi isteyecek.



Görüşmenin kısa süre sonra yapılacağı öğrenildi. (Fanatik)



