Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

5 dakika önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenman core stabilizasyon çalışmasıyla başladı ve ısınma hareketleri ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı. Yuto Nagatomo ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kuvvet çalışması yaptı. Galatasaray, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Cengiz, Galatasaraylı Taraftarların Yüreğine Su Serpti Galatasaray, Babel ile Anlaşma Sağladı Gökhan Töre, Galatasaray'ın Teklifine "Evet" Dedi Fenerbahçeli Şener Özbayraklı Galatasaray'a İmza Atıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 14:51:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]