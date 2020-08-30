Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

İdmanın ana bölümünde bölgesel ve takım halinde taktik oyunlar üzerinde duran sarı-kırmızılı ekip, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle çalışmaları noktaladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

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