Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda Stuttgart'ı Yendi

Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Nuno Maia (Portekiz), Andreas ???????Daniil (Kıbrıs Rum Kesimi)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Carutasu, Yuanyuan (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sylla)
Allianz MTV Stuttgart: Stautz, Koulberg, Shaffmaster, Holthaus, Gomez, Martin (Bamba, Grote, Mottis, Kastner, Mogensen, Viana)
Setler: 25-12, 21-25, 25-16, 25-10
Süre: 84 dakika (17, 26, 22, 19)
Galatasaray Daikin, Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında konuk ettiği Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 4 Şubat'ta Almanya'da oynanacak.
Sarı-kırmızılıların turu geçebilmesi için ikinci maçta kazanacağı en az 2 set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.
