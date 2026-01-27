Galatasaray Daikin, Stuttgart\'ı Yendi

GALATASARAY Daikin, 2026 CEV Kupası play-off turu ilk maçında sahasında Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımını 3-1 (25-12, 21-25, 25-16, 25-10) mağlup etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 4 Şubat'ta Almanya'da oynanacak. Galatasaray Daikin'in turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.