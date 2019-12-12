Galatasaray'dan Avrupa'ya erken veda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon aldığı 2 puanla, 1993-1994 sezonunu tekrarladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon en az gol atan takım olurken, bu performansıyla yine 1993-1994 sezonunu hatırlattı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının sona ermesinin ardından Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti. Sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda Fransa'dan Paris Saint-Germain, İspanya'dan Real Madrid ve Belçika'dan Club Brugge ile mücadele etti. Gruplara deplasmandaki Brugge beraberliği ile iyi başlayan Cimbom'da diğer müsabakalar istediği gibi gitmedi. Sarı-kırmızılılar, daha sonra evinde PSG'ye ve Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. İspanya deplasmanında Madrid'e 6-0 mağlup olan Aslan, grubun 5. müsabakasında Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, son maçta da deplasmanda Paris Saint-Germain'e 5-0 yenildi.



Grupta oynadığı 6 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 2 kez berabere kalırken, 4 kez de rakiplerine mağlup oldu. Rakip fileleri 1 kez havalandırabilen sarı-kırmızılılar kalesinde ise 14 gole engel olamadı.



Avrupa'daki galibiyet hasreti 13 maça çıktı



Avrupa kupalarına erken veda eden Galatasaray, Avrupa'daki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almış ve sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti. Aslan bu müsabakanın ardından 11 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (9 mağlubiyet, 4 beraberlik).



Deplasmanda 20 maçtır kazanamıyor



Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da son olarak 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Almanya ekibi Schalke 04'ü 3-2 mağlup etmişti. Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 20 müsabakada 16 kez yenilirken, 4 kez beraberlik aldı.



Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmandaki son golünü ise Lazio ile oynadığı maçta kaydetti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 25 Şubat 2016 tarihinde İtalya'da 3-1 mağlup olunan müsabakada Yasin Öztekin rakip fileleri havalandırmıştı. Bu karşılaşmanın ardından Avrupa'da oynadıkları 8 deplasman müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.



En kötü ikinci dönemini tekrarladı



Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 16. kez mücadele eden Galatasaray, en kötü performanslarından birini sergiledi. Sarı-kırmızılılar, topladığı 2 puanla gruplarda en az puan topladığı ikinci dönemini yaşadı. Cimbom 2014-2015 sezonunda grupları 1 puanla tamamlayarak en kötü sezonunu yaşamıştı. Aslan, Şampiyonlar Ligi gruplarında tarihinde ilk kez yer aldığı 1993-1994 sezonunda da 2 beraberlik alarak 2 puan toplamıştı.



En fazla gol yediği ikinci dönemi yineledi



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Lig ilk tur gruplarında kalesinde en çok golü 2014-2015 sezonunda görmüş, kalesini 19 gole kapatamamıştı. Sarı-kırmızılılar bu sezon ki savunma performansıyla 2013-2014 sezonunu tekrarladı. Bu sezon 14 gole yiyen Galatasaray en kötü ikinci savunma istatistiğini yineledi.



Bu sezon en az gol atan takım



Bu sezon hücumda sıkıntılar yaşayan ve gol yollarında etkili olamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de bunu sürdürdü. Grupları 1 gol ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk tur grup maçlarında en az gol attığı 1993-1994 sezonunu da tekrarlamış oldu. Aslanın bu sezon tek golünü Adem Büyük Club Brugge karşısında kaydetti.



Cimbom ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en az gol sevinci yaşayan ekip oldu.



100. galibiyet gelemedi



Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 111 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 285 maçta Cimbom, rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde ise 428 gol gördü.



Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova'yı mağlup ederek Avrupa'daki 99. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, bu maçtan beri 100. galibiyetini arıyor. - İSTANBUL