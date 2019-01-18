Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Emre Çolak Açıklaması

Galatasaray'dan Emre Çolak Açıklaması

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, eski oyuncuları Emre Çolak'ın yeniden sarı-kırmızılı kulübe döneceğiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray'dan Emre Çolak Açıklaması, System.String[]
Galatasaray Kulübü, eski oyuncuları Emre Çolak'ın yeniden sarı-kırmızılı kulübe döneceğiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı. Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır. Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Galatasaray Camiası'na saygıyla duyurulur."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:06 Kaynak: İHA

Emre Çolak, Galatasaray, Güncel
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