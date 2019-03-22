Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Özhan Canaydın İçin Anma Mesajı

Galatasaray'dan Özhan Canaydın İçin Anma Mesajı

43 dakika önce

Galatasaray Spor Kulübü, eski başkanı Özhan Canaydın'ın vefatının 9. yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.

Galatasaray'dan Özhan Canaydın İçin Anma Mesajı, System.String[]
Galatasaray Spor Kulübü, eski başkanı Özhan Canaydın'ın vefatının 9. yıl dönümünde anma mesajı yayınladı. Galatasaray Kulübü, 9 yıl önce vefat eden eski başkanı Özhan Canaydın'ı unutmadı. Sarı-kırmızılılar, kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Canaydın'ı andı. Özhan Canaydın için yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Özhan Canaydın, beyefendiliği ve centilmenliği ile tüm Galatasaray camiasının sevgisini kazanırken temsil ettiği değerlerle zoru başararak tüm rakiplerinin de saygısını kazanmış ender yöneticilerden biridir. Galatasaray'a hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet etmiş olan ve Türk sporuna unutulmaz bir iz bırakan büyük başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 9. yılında; sevgi, saygı ve minnet ile bir kez daha anıyoruz."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

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