Galatasaray davasında taraflar uzlaşamadı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesine ilişkin genel kurul kararının iptaline yönelik açtıkları davada mahkeme, tarafların anlaşamaması nedeniyle dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, Başkan Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesine ilişkin genel kurul kararının iptaline yönelik açtıkları davanın üçüncü duruşması görüldü. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacılar Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay'ın avukatı, davalı Galatasaray Spor Kulübü'nün avukatları ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in avukatı Zekeriya Güngör katıldı.

Duruşmada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in avukatı, feri müdahillik talebinde bulundu. Mahkeme talebi hukuki yarar bulunması nedeniyle kabul etti.

Yargılamaya ilişkin Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mahmut Recevik adına konuşan avukat Ömer Faruk Kırbıyık ibrasızlık kararının iptal edildiğini belirterek, "Somut olayda da aynı davalıya karşı idari ibrasızlığın iptali talep edildiğinden davamızın kabulünü talep ederiz. Birleşen dosyalar yönünden tedbir kararlarının kaldırılmasına yönelik itirazların reddine ve tedbir kararlarının devamına da karar verilsin" ifadelerini kullandı.

ZEKERİYA GÜNGÖR: "EK KARAR OLUŞTURULMASINI TALEP EDERİZ"

Duruşmada söz alan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in avukatı Zekeriya Güngör ise, "Hal böyleyken ivedilikle davaların kabulüne karar verilmesini talep ederiz. İdari yönden aklanmama kararı, yönetim kurulunun tamamı hakkında verilmiştir ve mahkemece verilecek hüküm bütün yönetim kurulu hakkında olacaktır. Tedbir kararıyla ilgili istinaf mahkemesince 'Tedbir kararının iptali' kararının sadece davacılar Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay adına verilmiş olması nedeniyle, 'Davacı olmayanların yeni bir seçimde aday olamayacağı' beyanları basında yer almaktadır. İbrasızlık kararı müvekkili olduğum Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal'ı da kapsamaktadır. İstinaf mahkemesinin 'İhtiyati tedbirin kaldırılması' kararının, tedbir hükmünün icrası ve ifasında bir tereddüt yaratacağı aşikar olduğundan bu durumun mahkemece düzeltilmesini, ek karar oluşturulmasını talep ederiz" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için taraflara iki hafta süre verilmesini, eksikliklerin giderilmesi durumunda ise dosyanın resen seçilecek bilişim yazılım mühendisi, dernekler mevzuatı konusunda uzman kişiler ve yeminli mali müşavirden oluşacak bir heyete gönderilmesine, belgeler doğrultusunda rapor düzenlenmesine hükmetti.

İstinaf mahkemesinin tedbirin kaldırılması hükmüne ve avukatların tedbir kararı verilmesine ilişkin hüküm kurmayan mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Galatasaray Spor Kulübü'nde 23 Mart tarihindeki mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Olaya ilişkin mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam etmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Karara Galatasaray Spor Kulübü'nün avukatları itiraz etmişti.

(İrem Demir/İHA)