Galatasaray EuroLeague\'de Mağlup

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Stylianos Simeonidis, Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu, Sava Cetkovic
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Johannes 18, Juhasz 8, Kuier 14, Smalls 6, Oblak 7, Williams 6, Derin Erdoğan 4, Ayşe Cora Yamaner 1, Gökşen Fıtık, Elif Bayram
ZVVZ USK PRAHA: Carleton 5, Cazorla 2, Jones 8, Ayayi 10, Astier 16, Salaun 16, Hof 4, Cechova 4, Malikova 3, Pribylova 3
1'İNCİ PERİYOT: 11-23
DEVRE: 31-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-63
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague E Grubu 4'üncü maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi ZVVZ USK Praha'ya 71-64 mağlup oldu.
