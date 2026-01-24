Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi - Son Dakika
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi

24.01.2026 22:21
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti, goller Sara ve Osimhen'den.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh (Dk. 64 Bartuğ Elmaz), Berkay Özcan, Traore (Dk. 64 Ahmet Sivri), Larsson (Dk. 77 Kone), Barış Kalaycı (Dk. 85 Tarık Buğra Kalpaklı), Serginho (Dk. 64 Tiago Çukur)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai (Dk. 70 Icardi), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 64 Kazımcan Karataş), Torreira (Dk. 46 Lemina), İlkay Gündoğan, Yunus Akgün (Dk. 64 Eren Elmalı), Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 79 Kaan Ayhan)

Goller: Dk. 1 ve Dk. 51 Sara, Dk. 55 Osimhen (Galatasaray), Dk. 27 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 23 Jakobs, Dk. 68 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

51. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Sara, fileleri havalandırdı: 1-2.

55. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lemina'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprzında topla buluşan İlkay Gündoğan, arka direğe doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen, meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-3.

66. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol kanattan açtığı ortada kaleci Grbic, topu sektirdi. Ceza sahasının sağ tarafında meşin yuvarlakla buluşan Sallai, İlkay Gündoğan'a pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top, üstten auta çıktı.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

