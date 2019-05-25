Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Fatih Terim ile nikah tazeledi

Galatasaray, Fatih Terim ile nikah tazeledi

7 saat önce

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 5 yıl uzattı.

Galatasaray, Fatih Terim ile nikah tazeledi, System.String[]
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 5 yıl uzattı.
Sarı kırmızılı takımın Türk Telekom Stadyumu'nda 22'nci şampiyonluğunu kutladığı şölende sahneye çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini, taraftarların huzurunda 5 yıl uzatacaklarını açıkladı. Stattaki şölen sırasında başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile sahneye çıkan teknik direktör Fatih Terim, kupa takdimi öncesi kendisini 5 yıl daha Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye imza attı.


 


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:26 Kaynak: DHA
Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Galatasaray, Spor
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