Galatasaray, fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı, beşe iki dar alan pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idmanı tamamladı.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.