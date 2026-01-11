Galatasaray, Fethiyespor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma-hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
