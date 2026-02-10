Galatasaray Fransa'da Le Mans ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Spor

Galatasaray Fransa'da Le Mans ile Karşılaşıyor

10.02.2026 10:06
Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde Le Mans Sarthe ile yarın karşılaşacak.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket ekibiyle karşılaşacak.

Antares Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubunda geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray MCT Technic, 5 puanla 2. basamakta yer alıyor. Oynadığı tüm maçları kazanan ev sahibi ekip ise 6 puanla lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Fransa temsilcisi 90-83 kazanmıştı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Fransa, Futbol, Spor, Son Dakika

