Galatasaray - Gaziantep Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray - Gaziantep Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Galatasaray - Gaziantep Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti
17.01.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep ile karşılaştı; ilk yarı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine giren Barış'ın pasında Yunus'un vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

21. dakikada Barış Alper'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Lemina'nın uzak köşeden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

29. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde Mujakic'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Pozisyonun devamında sağ tarafta tekrar topla buluşan Maxim, bir kez daha içeri doldurdu. Sangare'nin uzak köşede yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Yusuf Kahraman, Kazımcan Karataş, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Denis Draguş, Alexandru Maxim, Yusuf Kabadayı, Mohamed Bayo

Yedekler: Burak Bozan, Mervan Müjdeci, Victor Gidado, Karamba Gassama, Deian Sorescu, Muhammet Akmelek, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın

Teknik Sorumlu: Anıl Demirci - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray - Gaziantep Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Galatasaray’a soğuk duş
Canlı anlatım: Galatasaray'a soğuk duş
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:47:08. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray - Gaziantep Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.