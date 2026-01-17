Galatasaray - Gaziantep Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine giren Barış'ın pasında Yunus'un vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

21. dakikada Barış Alper'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Lemina'nın uzak köşeden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

29. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı önünde Mujakic'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu çeldi. Pozisyonun devamında sağ tarafta tekrar topla buluşan Maxim, bir kez daha içeri doldurdu. Sangare'nin uzak köşede yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Yusuf Kahraman, Kazımcan Karataş, Eyüp Can Karasu, Cihan Akgün, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Denis Draguş, Alexandru Maxim, Yusuf Kabadayı, Mohamed Bayo

Yedekler: Burak Bozan, Mervan Müjdeci, Victor Gidado, Karamba Gassama, Deian Sorescu, Muhammet Akmelek, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın

Teknik Sorumlu: Anıl Demirci - İSTANBUL