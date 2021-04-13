Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

13.04.2021 19:26
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 35'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Süper Lig'in 35'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma ve genel kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Martin Linnes ve DeAndre Yedlin'in ise tedavilerine devam edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren ve taburcu edilen Radamel Falcao da antrenmanda yer almadı.SAĞ ARKA ADALESİNDE AĞRI HİSSEDEN ONYEKURU'NUN TEDAVİSİNE BAŞLANDISağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrolü sonrası bu bölgede orta düzeyde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru'nun da tedavisine başlandığı açıklandı.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.


Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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