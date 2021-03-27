Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde dar alan oyunları oynandığı aktarıldı.

Galatasaray , Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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