Galatasaray HDI Sigorta 3-2 Türk Hava Yolları - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta 3-2 Türk Hava Yolları - Son Dakika Spor

Galatasaray HDI Sigorta 3-2 Türk Hava Yolları

6 saat önce

Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta, 14. galibiyetini aldı.

Galatasaray HDI Sigorta 3-2 Türk Hava Yolları, System.String[]

Bu sonuçla Galatasaray HDI Sigorta, 14. galibiyetini aldı. Türk Hava Yolları ise 10. mağlubiyetini yaşadı.


Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay da takip etti. Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Hollandalı skorer oyuncusu Anne Buijs, ikinci setin başında yaşadığı sakatlık nedeniyle müsabakaya devam edemedi.


Salon: Burhan Felek


Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal


Galatasaray HDI Sigorta: Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien, Çağla Akın, Güldeniz Önal ( Gizem Karadayı, Elifsu Erincek, Cansu Çetin, Derya Çayırgan, Melike Çadır)


Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Büşra Kılıçlı, Özge Kırdar Kinasts ( Berin Yıldırım, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Ada Germen, Özgenur Yurtdagülen)


Setler: 19-25, 25-19, 20-25, 25-16, 15-12


Süre: 123 dakika (23, 28, 26, 26, 20)


Türk Hava Yolları, Galatasaray, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:19 
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