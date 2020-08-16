Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda sağlık kontrolleri yapıldı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Çağla Akın, Olesia Rykhliuk, İlkin Aydın, Elifsu Eriçek, Ece Emrullah, Ergül Eroğlu ve Hazal Selin Arifoğlu'nun Pendik Medical Park Hastanesi'nin uzman doktorları tarafından testlere tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların yanı sıra teknik ekibin de tam kapsamlı sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.

Milli takım kadrosunda bulunan Elifsu Eriçek, Sude Hacımustafaoğlu ve Beren Yeşilırmak'ın sağlık kontrollerinin ise daha sonra yapılacağı kaydedildi.