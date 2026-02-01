Galatasaray İlk Yarıda Önde

Stat: RAMS Park
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Süleyman Özay, Mehmet Kısal
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Sara, Lang, Osimhen
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Semih Güler, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Bennasser, Opoku, Benes, Cardoso, Onugkha
Goller: Dk. 7 Opoku (Kendi kalesine), Dk. 26 Osimhen (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 22 Eren Elmalı, Dk. 34 Lemina (Galatasaray), Dk. 25 Bilal Bayazıt, Dk. 45+1 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Zecorner Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
2. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında arka direkteki Lang'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
6. dakikada sol kanattaki Benes'in pasında topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı önledi.
7. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 1-0.
13. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ortasında altıpas önündeki Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
16. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı topta Yunus, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang'ın vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı önledi.
18. dakikada Lang'ın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Eren Elmalı, çizgiye indikten sonra Osimhen'e pasını aktardı. Nijeryalı golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
24. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.
41. dakikada Lang'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı içerisinde bulunan Torreira, topu Lemina'ya havalandırdı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı röveşatada, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray İlk Yarıda Önde - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?