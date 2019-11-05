Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Avrupa'daki 283. randevusu
Son Dakika Güncel Galatasaray'ın Avrupa'daki 283. randevusu

Galatasaray'ın Avrupa'daki 283. randevusu

7 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Real Madrid maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 283. mücadelesine çıkacak.

Galatasaray'ın Avrupa'daki 283. randevusu, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Real Madrid maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 283. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan karşılaşmalarda 99 galibiyet alırken, 109 müsabakada da mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Santiago Bernabeu'da İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Grupta geride kalan 3 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla dördüncü sırada yer alırken, Madrid de 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINDA 283. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 282 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 109 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 282 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 416 gol gördü.

Madrid deplasmanından Aslan galip ayrılması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 114. MÜSABAKA

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 113 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28'inden galibiyetle ayrılırken, 57 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 185 gole kapatamadı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 75 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 30 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 16 beraberlik aldı.

AVRUPA'DAKİ GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 8 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (7 mağlubiyet, 3 beraberlik).

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
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