Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Başvurusu Üzerine Fenerbahçeli Hulusi Belgü'ye Ceza!

Galatasaray'ın Başvurusu Üzerine Fenerbahçeli Hulusi Belgü'ye Ceza!

57 dakika önce

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları müsabakanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle şikayette bulunduğu Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hulusi Belgü'nün 8 bin 532 TL para cezası aldığını ve 3 ay süreyle spor müsabakalarının seyrinden men edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın Başvurusu Üzerine Fenerbahçeli Hulusi Belgü'ye Ceza!, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları müsabakanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle şikayette bulunduğu Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hulusi Belgü'nün 8 bin 532 TL para cezası aldığını ve 3 ay süreyle spor müsabakalarının seyrinden men edildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 02.11.2018 tarihinde gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından "@HulusiBelgu" kullanıcı isimli Twitter hesabından yapılan haksız ve hakaretamiz ifadeler nedeniyle, Kulübümüz tarafından hesap sahibi hakkında şikayette bulunulmuştur. Yapılan tahkikat sonucunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamuoyunda radikal düşünceleri tetikleyici, toplumdaki kutuplaşmayı tetikler körükler nitelikte olduğu ve futbolda şiddet ortamını olumsuz etkiler biçimde olduğu ve 6222 sayılı yasa hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varılmıştır" gerekçesi ile Hulusi Belgü'yü kabahatli bulmuş ve 8.532 TL idari para cezası ile üç ay süreyle spor müsabakalarının seyrinden yasaklanmasına dair idari yaptırım ve para cezası kararı vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:04 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Galatasaray, Spor
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