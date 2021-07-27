Galatasaray transferlerde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar yeni transferi Patrick van Aanholtu, İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcunun transferine ilişkin KAP açıklamasının kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulüp uzun süredir bitirmeye çalıştığı sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Premier Lig'de Chelsea, Newcastle, Leicester, Wigan, Sunderland ve Crystal Palace forması giyen tecrübeli futbolcu Patrick van Aanholt, Galatasaray'la anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelen Hollandalı futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından yeni sözleşmeye imza atacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı - Son Dakika Spor