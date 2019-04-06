Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Didier Drogba

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Didier Drogba

1 saat önce

- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Didier Drogba, System.String[]
- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımda 2013-2014 yıllarında 1,5 sezon forma giyen Fildişi Sahilli dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba maç sonu açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:36 Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Didier Drogba, Galatasaray, Güncel
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