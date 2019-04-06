Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Didier Drogba
1 saat önce
- Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Evkur Yeni Malatyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.
- Yeni Malatyaspor
Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray
ile Evkur
Yeni Malatyaspor, Türk Telekom
Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımda 2013-2014 yıllarında 1,5 sezon forma giyen Fildişi
Sahilli dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba
maç sonu açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:36 Kaynak: AA
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