Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken 'Zorlu Center' detayı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken 'Zorlu Center' detayı - Son Dakika Spor

Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken 'Zorlu Center' detayı

17 dakika önce

Galatasaray, resmi Twitter hesabından sezonun ikinci yarısına atfettiği bir video paylaştı. Görüntülerde, Zorlu Center önünde dalgalanan Galatasaray bayrağı dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Arena'da Denizlispor'u konuk edecek olan Galatasaray, resmi Twitter hesabından sezonun ikinci yarısına atfettiği bir dakikalık bir video paylaştı. Futbolcuların yaptığı antrenmanların ve taraftarların yer aldığı görüntülerde dikkat çeken bir detay vardı.

ZORLU CENTER ÖNÜNDE DALGALANAN GALATASARAY BAYRAĞI

Videoda, Zorlu Center önünde dalgalanan Galatasaray bayrağı dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ile Zorlu Center'da başbaşa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullanarak Zorlu Center'daki toplantıya göndermede bulunmuştu.

Galatasaray'ın paylaşımında dikkat çeken 'Zorlu Center' detayı
Avusturya Türk Federasyonu, Zorlu Center, Galatasaray, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:55 
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