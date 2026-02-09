Galatasaray'ın Rakibi Juventus Beraberlikle Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'ın Rakibi Juventus Beraberlikle Ayrıldı

09.02.2026 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juventus, Lazio ile 2-2 berabere kalarak Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi öncesi puan kaybetti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacağı Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

Torino temsilcisi, Serie A'nın 24. haftasında Allianz Stadı'nda Lazio'yu ağırladı. Maurizio Sarri'nin çalıştırdığı mavi-beyazlı ekip, 45+2. dakikada Pedro'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Roma temsilcisi, 47. dakikada ise Gustav Isaksen'in golüyle 2-0 üstünlük kurdu.

Luciano Spalletti'nin öğrencileri, Weston McKennie'nin 59. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirerek umutlandı. Siyah-beyazlılar, Pierre Kalulu'nun 90+6. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Maç, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Juventus'ta sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan milli futbolcu Kenan Yıldız, maç öncesinde Juventus CEO'su Damien Comolli ve Juventus Futbol Strateji Direktörü olan eski takım kaptanlarından Giorgio Chiellini ile taraftarı selamladı. Mücadelede 90 dakika forma giyen Kenan, gol atamasa da takımının hücumdaki en etkili oyuncusu olarak dikkati çekti.

Bu sonuçla Juventus, bu sezonki 7. beraberliğini yaşadı. Ligde 13 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunan siyah-beyazlılar, son anlarda attığı golle gelen beraberlikle puanını 46'ya yükseltti. Juventus, İtalya Kupası çeyrek finalinde 3-0'lık Atalanta mağlubiyetinin ardından Lazio beraberliğiyle üst üste 2 maçta galibiyet alamadı.

Lazio ise puanını 33'e çıkarttı.

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak. Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

Kaynak: AA

Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Rakibi Juventus Beraberlikle Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı
Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

23:34
CHP’den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel’den yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel'den yanıt
23:14
Kocaeli’de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 02:13:03. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Rakibi Juventus Beraberlikle Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.