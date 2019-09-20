Son Dakika Haberleri: Galatasaray'ın rakibi Real Madrid karıştı! 80 milyon euro...
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Galatasaray'ın rakibi Real Madrid karıştı! 80 milyon euro...

25 dakika önce

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'de kazan kaynıyor.

Galatasaray'ın rakibi Real Madrid karıştı! 80 milyon euro..., System.String[]

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'de kazan kaynıyor. Hafta içinde Paris Saint Germain deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen İspanyol devinde teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımdan ayrılacağına yönelik spekülasyonlar her geçen gün artıyor.


Kulübe yakınlığıyla bilinen AS gazetesi, "Madrid'deki mevcut durumun en büyük sorumlusu kim?" şeklindeki anketine katılan taraftarların %57'si Fransız teknik adamı günah keçisi ilan etti. Zizou'nun yerine geçmesi muhtemel adaylar daha şimdiden dillendirilmeye başlanırken Katalonya merkezli Sport gazetesi de konuyla ilgili flaş bir iddiaya yer verdi.


Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre geçtiğimiz sezon La Liga ekibiyle 3,5 yıllık sözleşme imzalayan Zidane'ın takımdan gönderilmesi halinde kendisine ödenecek tazminatın brüt 80 milyon euro (39 milyon euro net) olacağı yazıldı. Efsanevi ismin senelik net 13 milyon euro kazandığı ifade edildi.

Real Madrid, Galatasaray, Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:15 
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