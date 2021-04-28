Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar

28.04.2021 20:43
Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 38. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan lig maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 38. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan lig maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Türk Telekom Stadı'nda Konya temsilcisini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, müsabakaya Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Emre Kılınç, Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Marcelo Saracchi, Arda Turan ve Sofiane Feghouli yer aldı.

Ligin 37. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda yer alan Emre Akbaba, teknik direktör Fatih Terim tarafından yedeğe çekildi. Tecrübeli teknik adam, Emre'nin yerine Antalyaspor mücadelesinde sonradan oyuna girerek 1-0'lık galibiyeti getiren Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'i görevlendirdi.

Falcao, 3 maç sonra kadroda

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 3 Süper Lig maçının ardından kadroya girdi.

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında yüz kemiklerinde kırık meydana gelen ve çalışmalara maskeyle devam eden tecrübeli futbolcu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında kadroya alınmadı.

Konyaspor'da 5 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.

Yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına Ibrahim Sehic, Barış Yardımcı, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Ismael Diomande, Jesse Sekidika, Amar Rahmanovic, Levan Shengelia ve Artem Kravets 11'i ile çıktı.

Konya temsilcisinin yedek kulübesinde Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Marko Jevtovic, Zymer Bytyqi, Sokol Cikalleshi, İsmail Güven, Faruku Miya, Doğan Can Gölpek, Musa Çağıran, Erdon Daci yer aldı.

İlhan Palut, Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı ile Nejc Skubic'ten kart cezaları nedeniyle yararlanamadı. Palut, Jevtovic, Bytyqi ve Cikalleshi'yi ise yedeğe çekti.

Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Adil Demirbağ, Kravets, Barış Yardımcı, Diomande ve Rahmanovic'i görevlendirdi.

Sekidika, Galatasaray'a karşı

Ara transfer döneminde Konyaspor'a kiralanan Nijeryalı hücum oyuncusu Jesse Sekidika, ilk kez Galatasaray'a karşı forma giydi.

Ligin ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten ve 6 Süper Lig maçında 1 kez gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki Sekidika, Türk Telekom Stadı'na yeşil-beyazlı formayla adım attı.

İttifak Holding, Fatih Terim, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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