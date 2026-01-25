Galatasaray, Karagümrük'ü 3-1 Yendi

(İSTANBUL) - Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanından 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 1 ve 51'inci dakikalarda Gabriel Sara ile 55'inci dakikada Victor Osimhen kaydetti. Fatih Karagümrük'te fileleri 27'nci dakikada Barış Kalaycı havalandırdı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 46'ya yükseltti ve haftayı lider kapatmayı garantiledi. Fatih Karagümrük ise 9 puanda kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Göztepe deplasmanında sahaya çıkacak.