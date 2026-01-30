Galatasaray, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü Zecorner Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
