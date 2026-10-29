Galatasaray, Köln'ün genç yıldızı Said El Mala'yı istiyor - Son Dakika
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Galatasaray, Köln'ün genç yıldızı Said El Mala'yı istiyor

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Galatasaray, Köln\'ün genç yıldızı Said El Mala\'yı istiyor
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Ara transfer döneminde sol kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Said El Mala'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, bu sezon 8 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 20 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği öne sürüldü. Piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu belirtilen genç oyuncunun 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Galatasaray'ın menajeriyle görüşmek için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'dan ara transfer dönemi öncesinde dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların, Köln forması giyen ve piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu belirtilen Said El Mala'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN SOL KANADA DEV HAMLE

Trendyol Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetimin öncelik verdiği bölgeler arasında sol kanat da yer alıyor. Bu doğrultuda Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen 20 yaşındaki Said El Mala, Galatasaray'ın transfer gündemine girdi. Genç futbolcunun Almanya'da sergilediği performansın sarı-kırmızılıların dikkatini çektiği ve oyuncunun yakından takip edildiği belirtiliyor.

Galatasaray, Köln'ün genç yıldızı Said El Mala'yı istiyor

50 MİLYON EURO'LUK YILDIZ LİSTEDE

Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen Said El Mala'nın transferinde en dikkat çeken ayrıntılardan biri oyuncunun piyasa değeri oldu. Almanya'da geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösterilen genç futbolcunun piyasa değerinin 50 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Bu rakam, oyuncunun bonservisi için Galatasaray'dan talep edilen resmi bir bedel anlamına gelmiyor. Ancak El Mala'nın yüksek piyasa değeri ve uzun süreli sözleşmesi, olası transfer görüşmelerinde önemli başlıklar arasında yer alabilir.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLECEK

Galatasaray yönetiminin Said El Mala'nın performansını değerlendirdiği ve transfer için girişimde bulunmayı planladığı öne sürüldü. İddialara göre sarı-kırmızılılar, önümüzdeki günlerde genç futbolcunun menajeriyle temasa geçecek.

Galatasaray, Köln'ün genç yıldızı Said El Mala'yı istiyor
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